【時報記者任珮云台北報導】中華民國退休金協會與富達投信於今(14)日共同舉辦《女力驅動大未來-由女性觀點看投資理財規劃》線上論壇，探討女性對於財務規劃的認知，以及如何運用投資建構富足人生的同時，成為提升社會永續的力量。

根據富達《2021台灣女性投資理財報告》，即使女性財務自主能力提升，有60%積極管理自己的財務狀況，但女性平均薪資和退休儲備仍較男性低，且期待擁有較高的退休金年收入，因此在退休規劃上面對較高的財務落差挑戰。調查也發現女性財務安全感較低，且缺乏投資信心，僅40%認為投資是適合自己的。然而談到投資，近70%女性認同投資者應以社會責任、永續發展為重，雖然逾60%女性不了解ESG，但逾60%希望自己的投資對於社會環境能夠帶來正向的改變。

富達投信董事長陳思伊表示，從調查結果觀察，愈來愈多女性掌管個人財富，除了努力工作累積財富，也注重財務安排能不能與人生目標相結合。因此相對於短期獲利，更在意長期投資計畫能否讓退休生活不再有財務煩憂，並且成為改變世界的力量。有鑑於此，紀律性的投資習慣和ESG永續投資便是很好的方式，讓投資人在幫助自己達成理財目標的同時，也透過永續投資的選擇，敦促企業更加重視ESG的實踐，進而促進整體社會環境的永續。

針對如何選擇ESG永續投資產品的難題，富達投信投資長張翠玲建議投資人可以從三方面評估。首先應透過檢視其ESG揭露事項，了解其ESG的思維和涉入程度，是否僅採用排除條款，或者深入藉由行使投票權來影響所投資企業的公司治理及永續發展行為，確保自己每一塊錢的投資，真能友善地球、改變世界。

第二，主動式基金也就是一般所稱的共同基金，透過基金公司專業投資團隊自建評估模型，擁有自行調查研究的能力，不僅更具備前瞻性，也是涉入ESG最深的作法，較被動式基金(如ETF)更能為投資人篩選出真正落實ESG的企業。

第三，透過趨勢主題投資，參與可受惠ESG主題的產業鏈或新技術，例如因減碳目標而推動整個減碳價值產業鏈者，包括常見的無人車、醫療保健、再生能源等領域，以能幫助投資人掌握未來成長潛能。

(時報資訊)