隨著美股呈現反彈激勵，14日台股呈現開高震盪格局，早盤再度挑戰16,500關卡後，台股便拉回區間整理，終場台股以小漲作收，成交金額縮減至2,563億。台股於亞股之中偏弱，但在台積電第三季財報優於預期下，短線有利台股在大區間底部築撐。
外資現貨買超34億，期貨淨空單縮減至16,127口。自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為1萬5,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨指出，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性態勢，月選中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面台股近期仍屬量縮整理格局，短線在10月5日低點支撐不破下，短線的拉回，仍可偏多操作台股。
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