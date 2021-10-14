【時報-台北電】華安(6657)董事會決議延長110年現金增資募集期間及調整發行股數，將向主管機關申請延長110年現金增資募集期間及調整發行股數，並祭出已繳款之原股東及員工之相關補償辦法。
華安於110年4月9日董事會決議通過現金增資發行新股1000萬股，發行價格暫訂為每股44元，業經金融監督管理委員會110年9月7日金管證發字第1100357076號函核准申報生效在案。然而因應近期全球經濟驟變及台灣資本市場波動，考量本次現金增資發行普通股案有資金需求之必要性，故擬延長本次現金增資募集期間三個月(至111年3月6日)及調整發行股數由1000萬股調整為660萬股，募集總金額由4.4億元調整為2億9040萬元，並陳報主管機關核備。
相關增資作業日程如下，認股基準日為10月16日(不變)，停止過戶期間自110年10月12日至110年10月16日(不變)，股東及員工繳納股款期間自110年11月2日至110年12月2日止，特定人認股繳款期間自110年12月3日至110年12月9日止，現金增資基準日110年12月10日，並授權董事長視實際情況異動之。原股東認購數為增資發行新股之90%，變更後原股東認購數計594萬股。依認股基準日股東名簿所載持股5977萬1千股按比例認購，調整後原股東每千股可認購99.37929765股。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
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