【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)全球發表會今舉行媒體聯訪，董事長陳俊聖表示，個人到宏碁已經第8年，宏碁從核心事業跨到新事業的小老虎已略見成效，今年3Q營收年增和季增都成長，新事業挹注是因素之一。目前新事業的營收占比約15%，已經比一開始的6%倍增，今年底前宏碁會有8隻小老虎，明年希望能達到雙位數。對於未來新事業占整體營收比不會訂目標，只給成長預估。至於宏碁的核心事業，目前尚有超過一季的出貨量還未被滿足，宏碁接到的訂單比能夠出貨的數量還要多，未滿足的訂單真的越來越多。展望明年，陳俊聖期望ASP持續維持向上動態，「愛地球、愛乾淨」的Vero系列環保產品和新興事業小老虎都可望成為宏碁業績成長的新「興奮點」。
陳俊聖強調，明年整體PC/NB產業出貨，除了供應端外，仍要看商品是否有興奮點和新的使用模式。上半年NB產業還是受到供應不足影響，因為供給無法一下子跳增兩三倍，至於何時滿足還不知道，他個人花很多時間和供應商溝通。
對於市場有關Chromebook的訂單下修雜音，陳俊聖則說明，持續看好Chromebook前景沒有改變，目前只是需求改變，過去供應小學生使用11.6吋Chromebook，大致已滿足，現在是中學生需要15吋的Chromebook，但15吋面板不足，15吋面板和一般NB共用，因此影響Chromebook出貨動能。
宏碁今年推出Vero系列環保產品，採用消費後回收塑料(PCR)及可回收包裝。對於Vero系列和電競的未來成長性，陳俊聖認為，電競需求會持續成長，但愛電競人口和愛地球人口的比例，愛地球的人數多，2項產品市場定義不同。目前電競占宏碁營收約3成，CHROMEBOOK逾2成，而Vero系列才正在起步！
(時報資訊)
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