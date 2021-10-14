【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隨著下個月國會大選逐漸逼近，阿根廷政府周三宣布已經和零售商達成協議，將凍漲1,247項食品和家庭用品價格長達90天，此舉亦凸顯出全球嚴竣的通膨情勢。

　阿根廷經濟正逐漸擺脫長期以來的衰退，但其消費者物價也以逼近50%的年漲率急速攀升。

　其國內商務部長Roberto Feletti在宣布凍結物價的聲明中表示，我們必須這麼做，以免食物價格高漲導致領薪階層的購買力受限。

　他表示，2019年12月基本食品價格占平均薪資的9%，而上一次的調查顯示這個比例已經升高至11%。

民生用品價格凍漲雖然有利於消費者，但可能引發零售業者不滿。該國連鎖超市Maxiconsumo董事長Victor Fera在與政府會談後表示，凍漲已成事實，零售業者也承諾將盡力配合。

(時報資訊)

#阿根廷 #通膨 #凍漲

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