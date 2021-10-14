因應基本工資明年調漲，行政院指示經濟部與勞動部針對疫情受創的產業，研擬調漲基本工資的相關配套。外界擔心補貼會成為常態，經濟部長王美花14日強調，這次情形確實非常不同，因為今年台灣經濟非常好，製造業帶動出口，相對的因為防疫部分，讓國內的內需情形受到很大的壓抑，這是以前沒有過的現象，針對這樣特殊狀況規劃配套。
王美花出席「2021台灣創新技術博覽會開幕典禮」活動前接受媒體訪問時，被問到基本工資調漲後的相關配套。她說，相關配套，已經先與產業做溝通，有跟商業總會、中小企業總會充分討論，這個部分主要就是像這次的疫情，台灣整體經濟很好，但是對於因為疫情而沒辦法營業的特殊的狀況，我們來規劃，讓受到疫情影響的產業做相關的補助規劃，經濟部負責的人數占最多，包括餐飲零售等等，但其他部會也會有適用這範圍的，全部都由經濟部來統籌，但這個配套的相關執行事項，會由經濟部來做。
王美花12日與商業總會、中小企業總會座談，會後達成共識會以疫情受創產業為主，同時月薪與時薪都會進行補貼，但受創門檻是否會與紓困4.0相同，補貼時間是否為明年紓困條例結束時間，仍待最後確定。
被問到哪些產業可以符合補貼資格？王美花表示，「以這樣疫情影響沒辦法營業的產業，來做規劃」，至於門檻、人數等，都還在細部討論與規劃。另外，補貼是否會比照過去的基本工資補貼直接發給企業雇主，王美花也說，還在規劃中。
(時報資訊)
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