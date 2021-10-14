（信託公會14日舉辦第7屆第1次臨時會員大會。圖／信託公會提供）

信託公會第7屆第1次臨時會員大會14日下午2時於公會舉行，由信託公會理事長雷仲達主持，金管會副主委蕭翠玲應邀出席致詞，會中補選第7屆缺額監事2名，選舉結果由土銀副總經理游麗玲及臺灣中小企銀副總經理陳紹晃當選。蕭翠玲指出，信託公會成立20年來積極配合政策，成功扮演政府與業者間的溝通橋樑，她並引用華特．迪士尼名言「唯有團隊才能使夢想成真」，鼓勵信託公會及業者未來的20年仍持續行穩致遠。

蕭翠玲表示，如今信託財產規模大幅成長已超過22倍，信託已成為國人重要財產管理制度，然而單純的「理財」服務並不能完全滿足客戶在生命週期各個階段的服務需求，為更善用信託機制，提升服務功能滿足客戶需求，以因應我國高齡及少子化的衝擊，金管會去年9月1日發布信託2.0「全方位信託」計畫，期許業者積極投入資源調整組織並培育專業人才，發展為客戶量身訂作的全方位信託業務。

蕭翠玲並表示為推動信託2.0，在法規制度方面，金管會已放寬行銷推廣信託業務限制，並引導業者訂定合理考核標準，強化對信託業務多元化發展的重視。另外對於「高齡金融規劃顧問師」認證制度的規劃推動、成立跨業合作推動平台擬定跨業發展藍圖，以及協助主管機關擬訂評鑑獎勵措施草案等各項措施的推動辦理，特別感謝信託公會及信託業的協助。

雷仲達指出，信託公會努力推動實踐各項措施，包括組織調整成立信託2.0推動小組、於分行設置信託專責人員、整合內部資源進行各項創新、發展安養信託多元服務、與食、住、行、育、樂、醫療保健等異業廠商進行跨業結盟，以及透過與不動產管理、修繕及相關業者合作，幫客戶管理不動產創造收益。不僅如此，信託業者更透過與社福團體、安養及醫療機構之合作，推廣及轉介安養信託，並洽請合作單位擔任信託監察人以及幫忙訪視客戶，確保信託穩定發揮照顧民眾的功能。

此外，雷仲達指出信託公會為培育專業人才推動的「高齡金融規劃顧問師」證照制度，今年開辦的第一屆就有將近一千二百人完訓，由於課程內容包含了高齡者心理、行為及醫學養護等基本知識、以及安養信託等各種長者所需的信託商品介紹，將可透過跨領域專業的延伸，開創全方位高品質的金融服務。未來信託公會還會持續依據信託2.0計畫及目標並配合政策，推動信託業務的順利發展。

(時報資訊)