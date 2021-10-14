經濟部加工處和高市府、HTC等公民營單位合作，在高雄亞灣建構首座5G開放式研發平台「5G XR O-RAN實驗場」，將免費提供企業與園區內廠商共同合作，申請研發或測試運用，透過5G帶來突破性的開創與變革，HTC除了將5G XR O-RAN實驗場，做為深耕高雄的第一步，持續擴大投資成立?5G應用解決方案研發中心」，讓更多5G實證落地高雄，共同擴大高雄在地量能，打造5G高雄隊。
亞灣「5G XR O-RAN實驗場」14日由合作單位加工處長楊伯耕、高雄副市長羅達生、經發局長廖泰翔、工業局副組長顏鳳旗、HTC亞太區總經理黃昭穎、以及資策會創生處長洪毓祥等人共同揭幕啟用。
加工處長楊伯耕14日表示，高雄軟體園區位於亞洲新灣區5G AIoT創新園區的核心地帶，為南部發展5G AIoT軟體科技應用的重要示範據點，今年適逢科技產業園區更名，5G XR O-RAN實驗場的揭牌啟用，也象徵揭開南部製造產業正式邁入5G應用元年的序幕。
高雄副市長羅達生指出，5G擁有大頻寬、大連結、低延遲等特色，HTC深耕手機通訊領域非常久，可說是全台5G O-RAN首發廠商，藉由HTC兼具彈性、臨時性的佈建，讓整個場域活用性更高，對於互動育樂、影音展演、智慧醫療、智慧製造、智慧觀光等創新業者而言，是一大利多，將吸引更多業者群聚及創新應用發展。
羅達生表示，高雄市早在今年4月，就申請全國第一張5G專頻使用證照，包含高流、電競館、高展館、鴻海大樓、台壽大樓及未來將啟用的港埠旅運中心等，都可在場域內進行5G專頻實驗，而亞灣5G AIoT新創基地，將在10月底開幕，人才基地也預計在11月到12月陸續開幕。
他說，場域佈建部分，高展館將於12月舉辦5G科技展覽，未來各場館也將陸續推動，此外，台電已率先成立5G AIoT智慧應用推動辦公室，扮演產業領頭羊，接續中油、中鋼、港務公司都將成立5G辦公室，高市府也會媒合更多需求業者進駐，從需求到供應，串聯上、中、下游廠商。
主責搭建場域的HTC亞太區總經理黃昭穎表示，HTC從體感科技園區計畫就與高市府密切合作，今年4月也在草衙道架設全國首座5G專頻專網公開體驗場域，同時也驗證5G專網品質及穩定度。
黃昭穎透露，HTC將持續擴大投資成立?5G應用解決方案研發中心」， 5G XR O-RAN實驗場就是HTC深耕高雄的第一步，目前更與高雄新創團隊哇哇科技合作，預計以貓美術館IP，開發一款展現5G特色的XR虛實密室逃脫，未來也希望能與更多在地團隊合作，讓更多5G實證落地高雄，共同擴大高雄在地量能，打造5G高雄隊。
高雄經發局長廖泰翔指出，5G XR O-RAN實驗場為亞灣首座免費測試研發平台，打破傳統封閉式系統，建構首個5G開放式研發平台，歡迎5G應用服務廠商或創新團隊踴躍提出申請。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：