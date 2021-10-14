經濟部加工處和高市府、HTC等公民營單位合作，在高雄亞灣建構首座5G開放式研發平台「5G XR O-RAN實驗場」，將免費提供企業與園區內廠商共同合作，申請研發或測試運用，透過5G帶來突破性的開創與變革，HTC除了將5G XR O-RAN實驗場，做為深耕高雄的第一步，持續擴大投資成立?5G應用解決方案研發中心」，讓更多5G實證落地高雄，共同擴大高雄在地量能，打造5G高雄隊。

亞灣「5G XR O-RAN實驗場」14日由合作單位加工處長楊伯耕、高雄副市長羅達生、經發局長廖泰翔、工業局副組長顏鳳旗、HTC亞太區總經理黃昭穎、以及資策會創生處長洪毓祥等人共同揭幕啟用。

加工處長楊伯耕14日表示，高雄軟體園區位於亞洲新灣區5G AIoT創新園區的核心地帶，為南部發展5G AIoT軟體科技應用的重要示範據點，今年適逢科技產業園區更名，5G XR O-RAN實驗場的揭牌啟用，也象徵揭開南部製造產業正式邁入5G應用元年的序幕。

高雄副市長羅達生指出，5G擁有大頻寬、大連結、低延遲等特色，HTC深耕手機通訊領域非常久，可說是全台5G O-RAN首發廠商，藉由HTC兼具彈性、臨時性的佈建，讓整個場域活用性更高，對於互動育樂、影音展演、智慧醫療、智慧製造、智慧觀光等創新業者而言，是一大利多，將吸引更多業者群聚及創新應用發展。

羅達生表示，高雄市早在今年4月，就申請全國第一張5G專頻使用證照，包含高流、電競館、高展館、鴻海大樓、台壽大樓及未來將啟用的港埠旅運中心等，都可在場域內進行5G專頻實驗，而亞灣5G AIoT新創基地，將在10月底開幕，人才基地也預計在11月到12月陸續開幕。

他說，場域佈建部分，高展館將於12月舉辦5G科技展覽，未來各場館也將陸續推動，此外，台電已率先成立5G AIoT智慧應用推動辦公室，扮演產業領頭羊，接續中油、中鋼、港務公司都將成立5G辦公室，高市府也會媒合更多需求業者進駐，從需求到供應，串聯上、中、下游廠商。

主責搭建場域的HTC亞太區總經理黃昭穎表示，HTC從體感科技園區計畫就與高市府密切合作，今年4月也在草衙道架設全國首座5G專頻專網公開體驗場域，同時也驗證5G專網品質及穩定度。

黃昭穎透露，HTC將持續擴大投資成立?5G應用解決方案研發中心」， 5G XR O-RAN實驗場就是HTC深耕高雄的第一步，目前更與高雄新創團隊哇哇科技合作，預計以貓美術館IP，開發一款展現5G特色的XR虛實密室逃脫，未來也希望能與更多在地團隊合作，讓更多5G實證落地高雄，共同擴大高雄在地量能，打造5G高雄隊。

高雄經發局長廖泰翔指出，5G XR O-RAN實驗場為亞灣首座免費測試研發平台，打破傳統封閉式系統，建構首個5G開放式研發平台，歡迎5G應用服務廠商或創新團隊踴躍提出申請。

(時報資訊)