受惠短鏈供應布局，且有轉單效應；紡纖紗、布、成衣一貫廠宏遠（1460）在14日的法說會上指出，多元生產據點布局，獲得品牌廠青睞，訂單能見度已到明年第一季。目前布料事業產能利用率已超過100％，加上漲價效應，今年營運可望呈「逐季成長」。

今年前三季，宏遠的營收分別是，首季21.4億元、第二季22.1億元，第三季25.6億元。

宏遠認為，台灣台南、中國上海、泰國拉佳布里、美國北卡羅萊納州、非洲衣索比亞、美洲海地等區域式六國生產，成為多聚落和彈性調度的絕對生產供應優勢。在疫情期間及後疫情時代，更能爭取品牌客戶的訂單。

而宏遠的全球六廠區域連結、資源整合，各點短鏈合作，建構完整價值鏈，在中美貿易戰持續、COVID-19加速供應鏈大洗牌、中國大陸「能耗雙控」造成供給降緩、棉價飆漲下，宏遠表示，轉單效應更明顯增加。

從第三季起陸續調漲報價，加上訂單量增加，宏遠預期，第四季的營運還有衝高空間，今年營運「季季高」的目標應可達成。

(時報資訊)

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