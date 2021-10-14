【時報記者郭鴻慧台北報導】國內都更三大案文林苑、正義國宅、永春案，都已經完工或者正在興建當中，其中從整合到興建完工歷經20年的永春案，該案幾經波折後終於落成，該案都更的20年間，也見證了台北的房地產大多頭，目前永春案以「森業永春」為社區名稱對外銷售，目前已揭露超過50筆的實價行情，每坪成交單價多落在109~138萬元之間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這都更三大案都遇過整合上的複雜問題，加上早年都更制度上有些窒礙難行的部分，導致整個都更流程一拖再拖，甚至有些年邁的屋主等不到新房子改建落成，就已經不在了，不過這20年也讓參與者相當有感，恰巧搭上這一大波的房地產上漲歷程，房屋單價從兩位數飆漲到三位數，房產價值上漲幅度驚人。

「森業永春」在今年1月順利拿到使用執照，實價資料顯示，累計至今已有50多筆實價紀錄，交易時間從2019年1月到今年8月，以有拆算車位單價的戶別來看，成交單價在每坪109~138萬元之間，最高價是21樓每坪單價138萬元，成交總價為5375萬元，低樓層的三樓實價單價每坪109萬元，全案實價揭露金額已經達到22.5億元。

除了永春案與文林苑已經完工銷售外，另外一個指標大案正義國宅，也以「Diamond Towers鑽石塔」預計對外銷售，該案是東區少見的大型開發案，結合了百貨商場與豪宅設計規畫，外觀造型也相當搶眼，個案的對外銷售價格也將是近年東區的新指標。

有鑑於都更案過去遇到的許多問題，政府也積極修法讓都更可以更順暢，同時也另外提供危老的改建方案，危老政策才推動沒有幾年時間，台北市就已經核准超過500件，參與危老改建土地面積逾10萬坪，都更和危老成為北市老屋更新的雙引擎。

(時報資訊)