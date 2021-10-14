台積電今（14）日舉行法說會，前3季業績不負眾望再創高，營收1.14兆元，年增17.5%；稅後純益4303.08億元，年增14.7%，每股純益16.59元。外資雖連4日站在賣方，但賣超手筆已大幅縮小至225張，護國神山5大法說看點一次整理。
1.Q3營收獲利雙創高
受惠智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等4大需求暢旺，第3季合併營收4146.7億元，季增11.4%、年增16.3%%，再創新高；單季稅後純益1562.6億元，季增16.3%，也同步創高，每股純益6.03元，毛利率升至51.3%高標，營業利益率41.2%，表現優於預期。
以製程別來看，5奈米製程出貨佔第3季晶圓銷售金額18%、7奈米佔34%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）營收達全季晶圓銷售金額的52%。
2.明年赴日建廠、2024年量產
總裁魏哲家正式宣布日本建廠計畫，以22至28奈米的特殊製程為主，預計2022年起建廠，2024年量產，將成繼美國、大陸之後，台積電第3個在海外設置製造據點的國家。魏哲家強調，擴展全球生產據點將使台積電能接觸全球人才，更能滿足客戶需求，從投資中獲取適當報酬，並為股東帶來長期獲利成長。
日媒甫報導，台積電將與索尼（Sony）等日企合作，在熊本縣投資設立12吋晶圓廠，總投資金額約8000億日圓，日本政府最高可能補助一半，主要生產汽車與工具機使用晶片；亦有報導指出，日本豐田汽車及車電大廠Denso也可能加入投資。
3.第4季展望樂觀，營收續拚高
預期5奈米製程強勁需求帶動下，第4季合併營收介於154至157億美元間，季增率3.5%至5.5%間，平均季增4.5%；若以新台幣28元兌1美元匯率假設，第4季合併營收約4312至4396億元台幣新高，季增率4%至6%間，毛利率估51%至53%間。
4.捐贈疫苗影響Q4營利率1個百分點
因捐贈疫苗支出，影響第4季營業利益率約1個百分點，單季營業利益率估39%到41%間，略低於第3季的41.2%。全年資本支出方面，因5G、HP需求強勁，加上特殊製程同樣需求旺盛，為滿足客戶需求，資本支出約維持300億美元。
5.三星放話超車 魏哲家嗆台積2奈米最領先
韓國三星電子月初在自家晶圓代工論壇發豪語，除稱2023年使用第2代3奈米製程，2025年還將搶先台積電量產2奈米製程，最晚在2026年時，晶圓代工產能再增近1倍。
面對三星嗆聲，魏哲家雖未回應太多細節，但首度透露2奈米將於2025年推出，成業界最領先的技術。而在應用於HPC及智慧型手機的3奈米最新進度上，今年下半年試產，2022年下半年量產，2023年第1季明顯貢獻營收，並預定3奈米推出的1年後，再量產強效版的3奈米製程。
(時報資訊)
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