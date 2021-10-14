【時報記者莊丙農台北報導】上奇(6123)公布第3季自結財報，單季稅後淨利為0.81億元，創歷年單季新高，年增3％，每股盈餘1.41元。
上奇第3季營收11.58億元，年減18％，但第3季毛利率19.5％，為2016年第3季以來最佳，帶動營業利益1.19億元，年增11％，創歷年新高，營業利益率達10.26％，稅前淨利1.21億元，年增6％，稅前淨利率10.45％，歸屬母公司稅後淨利0.81億元，年增3％，每股盈餘1.41元。累計前3季營收39.11億元，年增13.7％，歸屬母公司稅後淨利2.12億元，創歷年同期新高，每股盈餘3.68元。
公司指出，第3季獲利表現來自多年轉型的成果，數位印刷與雲端服務經常性收入的穩健成長，加上香港專案的降低，對毛利率和營業淨利有所助益，也提升營業利益與稅後淨利優於營收表現。
上奇表示，將持續聚焦數位印刷服務與雲服務，一方面布建跨國多雲服務平台與客戶耕耘，除了既有香港及東南亞市場的開拓，亦審慎評估進入日本的新創產業雲端商機。另一方面積極擴展數位印刷服務與應用，打造數位變動列印與智慧包裝的共同生態圈，除了已在生技產業包材和彩色時尚口罩市場發酵外，更加大投資環保食品及美妝產品包裝的商機。
(時報資訊)
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