【時報-台北電】中華化(1727)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告9月營收1.75億元，稅前純益1000萬元，稅後純益1700萬元，每股純益0.15元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#中華化 #有價證券

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