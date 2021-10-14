上證指數、深成指14日雙雙收跌，創業板指數持穩。上證指數收報3,558點，下跌3點，跌幅為0.1％。深成指收報14,341點，下跌11點，跌幅為0.08％。滬深300指數收報4,913點，下跌26點，跌幅為0.54％。創業板指數收報3,315點，上漲5點，漲幅為0.17％。

香港信報報導，各類股方面，工具機、機場航運類股大漲，教育股持續走強，影視、旅遊類股上漲，電力、燃氣、煤炭等周期類股觸底反彈。醫療、醫美概念股下跌，白酒、食品加工等大消費類股集體回落。

中新經緯報導，個股方面，南極電商、新元科技、金房節能、華辰裝備、愛康科技14日收報漲停。通策醫療、華爾泰、匯源通信、新中港、上海亞虹收報跌停。

(時報資訊)

#上證指數 #深成指

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
05:10
S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28550.93 +410.65(1.46%)
14:15
南韓KOSPI
2988.64 +44.23(1.50%)
17:03
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3558.28 -3.48(0.10%)
15:00
深圳成指
14341.38 -11.70(0.08%)
16:29
英國FTSE
7193.37 +51.55(0.72%)
18:31
法國CAC
6653.38 +56.00(0.85%)
18:31
德國DAX
15378.26 +128.88(0.85%)
18:31

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