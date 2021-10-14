上證指數、深成指14日雙雙收跌，創業板指數持穩。上證指數收報3,558點，下跌3點，跌幅為0.1％。深成指收報14,341點，下跌11點，跌幅為0.08％。滬深300指數收報4,913點，下跌26點，跌幅為0.54％。創業板指數收報3,315點，上漲5點，漲幅為0.17％。
香港信報報導，各類股方面，工具機、機場航運類股大漲，教育股持續走強，影視、旅遊類股上漲，電力、燃氣、煤炭等周期類股觸底反彈。醫療、醫美概念股下跌，白酒、食品加工等大消費類股集體回落。
中新經緯報導，個股方面，南極電商、新元科技、金房節能、華辰裝備、愛康科技14日收報漲停。通策醫療、華爾泰、匯源通信、新中港、上海亞虹收報跌停。
(時報資訊)
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