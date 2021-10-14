大陸國務院總理李克強14日表示，目前大陸經濟仍然保持平穩運行，主要宏觀經濟指標保持合理區間，第三季經濟因多種原因有所回落，但大陸經濟韌性活力巨大，完全有能力、有信心達成全年發展目標。

路透報導，李克強在第130屆廣交會開幕會中指出，大陸將繼續保持外貿政策的連續性、穩定性，年底前增設一批跨境電商綜合實驗區，要利用一切可以利用的機遇，堅持自由貿易、公平貿易。

李克強強調，保證今冬明春供電安全，保證基本民生。此外，大陸就業形勢整體走俏，達成2021年就業目標是完全有把握的。

第130屆廣交會將於15日至19日首次線上、線下融合舉辦，其間還將舉行首屆珠江國際貿易論壇等活動。

(時報資訊)

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