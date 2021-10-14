美股科技股止跌翻漲，帶動主要亞股紅通通，台股開盤一度上衝172點，外資也由賣轉買，加上國際美元回落，均激勵新台幣升勢，盤中一舉漲破28.1元，但終場收在28.103元兌1美元，升值4.2分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量10.13億美元。
外匯交易員表示，通膨居高利空出盡，美股止穩下，亞股紛紛跟進，台股開盤攻勢強勁，但因部份電子股及塑膠族群回檔修正，後繼力道明顯轉弱，最後僅小漲39點至16,387點、終結連三黑，新台幣則是升勢延續。至於韓元等主要亞幣因美元走弱而轉揚，且外資由賣超轉為小幅買超台股新台幣34億元，使得新台幣升勢更明顯。
外匯交易員指出，國際美元指數跌破94，出口商看到新台幣跌勢反轉，趕緊把握還有28元的價格，積極進場拋匯，但午後進口商及銀行美元需求進場，新台幣升幅跟著收斂，暫回到28.1元價位。金融市場消息面變動快速，相對偏震盪的格局，外資也較無明確方向，預料新台幣仍將以區間整理為主，不論升貶，幅度均屬有限。
(時報資訊)
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