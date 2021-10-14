【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在礦業股和科技股推進下，歐股在周四早盤延續了上漲的勢頭。儘管投資人擔心通膨將損害經濟復甦，但仍預期一個強勁財報季的到來。
周四泛歐Stoxx 600指數早盤上漲3.32點或0.72%，為463.71點。礦業股飆升2.1%；科技股上漲1.4%。
歐洲半導體設備商艾司摩爾(ASML)大漲2.7%，報659.0歐元；奧地利微電子(AMS)、貝思半導體也皆大漲。在半導體需求激增下，台灣晶片製造巨擘台積電第三季獲利躍升13.8%；消息支撐歐洲半導體設備供應商表現。
隨著中國九月工業產品出廠價格飆升至創紀錄高價，關於通膨是否為暫時性的爭辯仍在持續中。投資人正在等待美國生產者價格的數據；預計該讀數將顯示上升。
法國數位廣告商陽獅(Publicis)上漲2.9%。該公司上調全年展望，第三季營收表現並超越分析師預期。英國競爭同業WPP集團也上漲0.6%。
荷蘭數位導航和地圖公司TomTom大跌7.0%。該公司警告汽車業供應鏈問題可能延續明年上半。
(時報資訊)
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