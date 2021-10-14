【時報-台北電】年程(3117)為充實營運資金、改善財務結構，董事會決議現金增資發行新股上限500萬股，每股面額10元，發行價格暫定每股10元。本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜，董事會授權董事長視實際情況悉依相關法令辦理。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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