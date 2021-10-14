【時報-台北電】健和興(3003)110年9月營收4.27億元，稅前盈餘1.12億元，稅後盈餘8140萬元，以實收資本額15.57億元計，稅前EPS為0.72元，稅後EPS為0.50元。

前三季營收34.65億元，稅前盈餘7.93億元，稅後盈餘5.57億元，以實收資本額15.57億元計，稅前EPS為5.11元，稅後EPS為3.54元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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