【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】14日因隔夜美股那斯達克上漲激勵，韓股連2紅收在2,988.64點，漲44.23點或1.50%，並創兩周新高。同時，韓元走強，公債殖利率則下降。

　三星電子漲0.87%，SK海力士漲1.96%，LG化學漲4.95%，Naver也漲3.4%。外資賣超3945億韓元，約3.32億美元。

　根據韓國央行14日公布數據，因能源與石化產品價格上漲推升，韓國9月出口物價指數已連10個月上漲。同時，進口方面也是連5個月都是成長的。

　美元兌韓元在1,189.8價位，韓元升0.59%。2021年迄今，韓元兌美元已貶約8%左右　韓國財政部表示，因最近韓元貶幅比較大，故必要時會採取相關措施，以穩定匯市交易。

韓國3年期公債殖利率跌0.8基本點達1.816%，至於10年期的也跌5.1個基本點達2.35%.

(時報資訊)

#韓股 #三星電子

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