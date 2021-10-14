【時報-台北電】百和(9938)110年9月營收淨額11億2064萬4千元，稅前淨利1億5884萬2千元，稅後淨利1億5075萬3千元，歸屬於台灣百和淨利1億2726萬4千元，基本每股盈餘0.43元。

110年前9月累計營收淨額141億8009萬4千元，稅前淨利32億7158萬2千元，稅後淨利21億4192萬2千元，歸屬於台灣百和淨利16億1715萬4千元，基本每股盈餘5.43元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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