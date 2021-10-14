【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在重量級科技族群上攻帶領下，14日日股收漲。日經指數收28,550.93點，漲410.65點或1.46%。東證收1,986.97點，漲13.14點或0.67%。

東海東京綜合研究院認為，市場仍對美國利率變動還是很擔憂，因為利率影響美國經濟成長，同時，也會影響到日經的權值股。

目前，美國10年期公債殖利率是下降的。

科技股中，上漲5.18%的東京威力科創帶領日經衝高，愛德萬測試也漲3.83%。

醫療設備製造商奧林巴斯與泰爾茂，分別上漲3.19%與1.77%。

因商業活動陸續恢復，家庭餐廳業者薩莉亞飆漲12.99%，吉野家也漲9.42%。

定價已經不高的醫療器械製造商PHC控股，14日股票初次上市交易時，非但沒有蜜月行情，反而大跌10%以上。

同時，航運類股與煉油廠商分別跌3.93%與2.27%，是東交所表現最差的兩個產業。

(時報資訊)