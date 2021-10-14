【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在重量級科技族群上攻帶領下，14日日股收漲。日經指數收28,550.93點，漲410.65點或1.46%。東證收1,986.97點，漲13.14點或0.67%。

　東海東京綜合研究院認為，市場仍對美國利率變動還是很擔憂，因為利率影響美國經濟成長，同時，也會影響到日經的權值股。

　目前，美國10年期公債殖利率是下降的。

　科技股中，上漲5.18%的東京威力科創帶領日經衝高，愛德萬測試也漲3.83%。

　醫療設備製造商奧林巴斯與泰爾茂，分別上漲3.19%與1.77%。

　因商業活動陸續恢復，家庭餐廳業者薩莉亞飆漲12.99%，吉野家也漲9.42%。

定價已經不高的醫療器械製造商PHC控股，14日股票初次上市交易時，非但沒有蜜月行情，反而大跌10%以上。

　同時，航運類股與煉油廠商分別跌3.93%與2.27%，是東交所表現最差的兩個產業。

(時報資訊)

#日股 #科技股 #餐廳股

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
05:10
S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28550.93 +410.65(1.46%)
14:15
南韓KOSPI
2988.64 +44.23(1.50%)
17:03
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3558.28 -3.48(0.10%)
15:00
深圳成指
14341.38 -11.70(0.08%)
16:29
英國FTSE
7193.37 +51.55(0.72%)
18:31
法國CAC
6653.38 +56.00(0.85%)
18:31
德國DAX
15378.26 +128.88(0.85%)
18:31

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