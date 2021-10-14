【時報記者沈培華台北報導】台積電(2330)先進製程進度符合公司預期，3奈米製程將依原訂計畫於今年試產，預計明年下半年量產。台積電總裁魏哲家今天並首度揭露2奈米時程，將於2025年量產，且台積電2奈米製程技術在密度及效能上將最具競爭力。
台積電今天下午舉行線上法人說明會，美系外資在法說會前示警，指台積電3奈米製程遇到技術性問題，可能延至明年上半年試產，較原訂時程延遲1至2季時間。
台積電總裁魏哲家在法說會中對此提出說明，表示台積公司3奈米製程進展符合進度，於今年試產，並將於明年下半年量產；強化版3奈米量產時程將在3奈米一年後，意即N3E製程將於2023年下半年量產。
台積公司持續鞏固先進製程領先優勢，台積電總裁魏哲家今日也首度揭露2奈米時程，2奈米製程將採用環繞閘極（GAA）架構，預計2025年量產。面對韓國三星放話在2奈米製程上超車，魏哲家不願評論競爭對手，但他強調，台積電2奈米製程技術在密度及效能上將最具競爭力；他對台積電維持產業競爭力與先進製程領先地位深具信心。
台積電總裁魏哲家指出，相較5奈米，3奈米量產第一年會有更多新產品設計定案，預計2022年下半年量產，由於製程較複雜、加上要採用許多新設備，屆時成本一定會高於5奈米製程，預期2023年第一季將明顯貢獻營收。
(時報資訊)
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