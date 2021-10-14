台股多日挑戰16,500未成，電子股因大立光（3008）及聯發科（2454）等重量級指標股紛破底，人氣再衰退，電子類股成交值比重掉到46.35％，較前一日滑落6.16個百分點，掉落至五成以下；資金明顯轉戰至航運股及化工股，航運股成交值占比從二成出頭，大幅上升至26.18％。
航運類股9月及第三季營收表現亮眼，市場對第三季獲利寄以厚望，再加上股價跌深，外資買盤回籠，帶動航運股今日價量齊揚，指數收在209.4點、上漲2.73％，成交值放大至675.82億元，成交值占比上升至26.18％，較前一個交易日大增5.41個百分點。
不過，航運類股指數連日站不上5日線（今日約在211.21點），成為市場擔心的隱憂，認為只是弱勢反彈；以貨櫃三雄來說，今日由萬海領軍，率先站上5日線，長榮及陽明則在5日線之下。
(時報資訊)
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