【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】印度電力公司POSOCO數據顯示，由於嚴重缺乏煤炭可燒，目前當地10月前12日的缺電情況，是2016年3月以來最嚴重的。至於整個10月預估，也應是3年來單月缺電情形最糟糕的1個月。

這份印度的供電資料指出，光是前12天，10月都還沒過一半，當地電力就已短缺約750 GW，不足率為1.6%，是5年半以來最嚴重的。

同時，以絕對值的概念來看，印度10月缺電量，已是2018年11月以來單月最大的。換算下來，印度整個10月電力短缺比例，預估占2021年的21.6%。其中，以北方各邦是缺電比較嚴重的地區，供應缺口約為2.3%到14.7%之間。

歷經第2波新冠疫情後，印度陸續恢復的經濟行為造就當地煤炭使用量大增。供給嚴重不足下，北部的各邦每天最多停電可長達14小時。

13日，印度電力主管機關表示，因煤炭不夠燒所導致的缺電量，已從12日的11 GW降至近6 GW。印度總發電量中至少有7成都需要煤炭，而燃煤電廠可產生約208.6 GW的電力，約占全部的54%。

數據也顯示，印度對燃煤發電依賴性有增無減，因為已從9月的66.5%，上升至10月份69.6%。目前，在風力與水力等其它發電廠能效減少下，也讓煤炭短缺問題日益嚴重。

至於，印度現有135座燃煤發電廠中，有超過6成的煤炭存量不到3天。10月迄今的再生能源發電量比例，也從9月的11.33%降至8.34%。另外，水力發電量同步下降1.3%。

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