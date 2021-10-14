據住展雜誌統計，北台灣2021年Q3新成屋、預售屋推案量約2705億元，雖然相較較Q2的2627億元略增約78億元，但今年累計前3季推案量約8060億元，比去年同期約9581億元減少約1521億元、年減幅超達約16%。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然本土疫情趨緩後市況穩定復甦，建商推案態度由觀望轉為積極，Q3推案量止跌回升，但因營造成本居高不下等因素影響，Q3推案量低於預期，今年全年推案量縮應已成為定局，住宅市場供給不足的問題暫時無解。

觀察台北市今年前3季推案量約1980億元，較去年同期減少近500億元、年減幅約2成。今年北市推案量衰退幅度最大的區域依序為士林、內湖、信義；其中，士林區今年推案量還不到百億元，年減300多億元、年減幅飆至8成。

北台灣新成屋、預售屋推案量統計

新北市前3季推案量約3162億元，年減約736億元、年減幅約19％。在主要行政區中，案量衰退幅度較大的是樹林、土城、八里，年減幅均在6成以上。不過，永和、蘆洲與鶯歌等地，因去年基期頗低，今年年增幅逆勢成長逾1倍以上。

比較特殊的還有三芝，過去三芝歷年推案量大多在10億元以下，但今年因銀髮宅建案帶動之下，今年三芝推案量已達35億元，竟比三峽、樹林等地推案量還多。三峽、樹林因北大特區開發已經飽合，近年來新案稀少，推案量相當低迷。

【桃園重劃區熄火 新竹縣區量暴衝】

桃園市前3季推案量僅1600多億元，比去年同期銳減約23％。何世昌分析，桃園推案量減幅較大的主因，是因為A7、中路、小檜溪等新興重劃區推案熄火所致，尤其以A7推案量縮最多，直接導致龜山前3季推案量年減幅高達約73%。

新竹縣市前3季推案量雖然年增近百億元，年增幅約1成，但逾半行政區案量都較去年同期減少；新竹案量逆勢成長的動力在於竹東，由於造鎮大案開賣的緣故，竹東前3季案量比去年同期暴增近百億元、年增幅高達約3.5倍。

基隆同樣也因造鎮案開賣，案量較去年大增約2.3倍。宜蘭則與去年同期差異不大，推案量僅微減約4％。

何世昌指出，今年北台灣房市持續復甦但推案量急縮，恐怕與營造成本居高不下、打房效應、建築執照大塞車，以及缺工問題嚴重等因素有關；由於市場需求強而供給量減少，賣方市場的現象更加明顯，「西瓜當哈密瓜賣」的現象恐難避免。展望全年，推案量將落在1.05～1.1兆元之間，與先前預期不變，年減幅約在12～16％左右。

至於房價表現部分，全球居不動產情報室總監陳炳辰則分析，不動產大好的現況，相對之下卻也有傳使照數量減，不無缺工、疫情影響讓工程延後因素，後續在物件去化速度快，供不應求下不無造成房價再度走升可能，雖房市相對沒有餘屋壓力，高房價窘況恐也無解。

而目光轉向中南部，則為今年房市反彈力道集中區塊，591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔表示，台中近期漲勢多集中在蛋白區塊，像是北屯、沙鹿、清水等地，儘管如此建案銷售速度依舊驚人，南部也是受會台積電設廠、大型公共建設等話題，甚至有建案周來人組數破50組，熱度令人咋舌。

(時報資訊)