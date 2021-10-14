因應振興五倍券的推出，8大部會加碼推出振興券，由客委會發行的40萬份面額500元客庄券2.0，今天下午3時30分抽出第一波10萬名幸運兒，由身份證字號末2碼「81」以及末3碼「900」的民眾中籤，共10萬744人抱得客庄券。
根據8大部會振興券抽籤規則，每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次，登記客庄券抽籤人數791萬8464人，本周中籤率僅0.1%，換言之千分之一。
(時報資訊)
因應振興五倍券的推出，8大部會加碼推出振興券，由客委會發行的40萬份面額500元客庄券2.0，今天下午3時30分抽出第一波10萬名幸運兒，由身份證字號末2碼「81」以及末3碼「900」的民眾中籤，共10萬744人抱得客庄券。
根據8大部會振興券抽籤規則，每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次，登記客庄券抽籤人數791萬8464人，本周中籤率僅0.1%，換言之千分之一。
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