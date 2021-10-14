【時報記者張漢綺台北報導】伺服器及工業電腦訂單強勁，PCB廠博智(8155)訂單能見度已達明年第1季，雖然有電子供應鏈長短料變數，博智表示，目前訂單已滿到明年1月，第4季營運展望樂觀，明年第1季亦可望比今年同期好。
相較於多數PCB廠面臨客戶長短料終端庫存調整，或是大陸廠區因供電不穩定影響生產，博智因生產基地在台灣龍潭，且產品以網通/伺服器及工業電腦為主，自5月起訂單就一路暢旺至今，目前訂單能見度更已達明年1、2月，可說是PCB廠中少見的亮點廠商。
目前伺服器/網通約佔博智營收70%，工業電腦(含半導體測試設備)約佔30%。
博智9月合併營收為2.64億元，月增18.96%，為去年6月以來新高，累計第3季合併營收7.24億元，季增4.89%，為去年第2季以來新高，累計前9月合併營收為20.63億元，年減9.58%。
博智Whitley產品出貨逐步放大，Eagle Stream已與客戶開始打樣認證，預期明年第3季有機會定案。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：