【時報記者張漢綺台北報導】伺服器及工業電腦訂單強勁，PCB廠博智(8155)訂單能見度已達明年第1季，雖然有電子供應鏈長短料變數，博智表示，目前訂單已滿到明年1月，第4季營運展望樂觀，明年第1季亦可望比今年同期好。

相較於多數PCB廠面臨客戶長短料終端庫存調整，或是大陸廠區因供電不穩定影響生產，博智因生產基地在台灣龍潭，且產品以網通/伺服器及工業電腦為主，自5月起訂單就一路暢旺至今，目前訂單能見度更已達明年1、2月，可說是PCB廠中少見的亮點廠商。

目前伺服器/網通約佔博智營收70%，工業電腦(含半導體測試設備)約佔30%。

博智9月合併營收為2.64億元，月增18.96%，為去年6月以來新高，累計第3季合併營收7.24億元，季增4.89%，為去年第2季以來新高，累計前9月合併營收為20.63億元，年減9.58%。

博智Whitley產品出貨逐步放大，Eagle Stream已與客戶開始打樣認證，預期明年第3季有機會定案。

(時報資訊)

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