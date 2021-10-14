【時報-台北電】據新浪財經報導，華為常務董事、運營商BG總裁丁耘在2021全球移動寬頻論壇上說，在5G發展較快的國家和地區，大力投資5G的運營商已經取得了矚目的商業回報。只要5G用戶滲透率足夠高，一定會在商業回報上有所體現。

丁耘認為，一旦超過20%的臨界點，5G將進入快速增長階段。中國、韓國、科威特等國家的5G用戶滲透率已跨越20%的臨界點，運營商已進入用戶增長、商業回報、網路建設的螺旋式發展新格局。（編輯整理：張嘉倚）

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