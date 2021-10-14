全球晶圓代工龍頭台積電周四(14日)召開法說且公布第三季財報，合併營收新台幣4146.7億元，創歷史新高，毛利率51.3%，貼近財測高標，稅後純益約新台幣 1562.6億元，季增 16.3%，每股盈餘(EPS)為新台幣6.03 元，優於外資預期。在先進製程研發上，面對三星電子日前嗆聲，台積電總裁魏哲家指出，台積電2奈米將成為2025年業界最領先的技術。
台積公司財務長暨發言人黃仁昭指出，台積電第三季營收主要受惠於智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等四大技術平台的需求暢旺，邁入 2021 年第四季，預期市場對於台積電領先業界的 5 奈米製程的強勁需求，將支持台積電的業績成長。
三星電子10月7日在2021年三星晶圓代工論壇表示，準備在2025年搶先台積電量產2奈米製程晶片。三星所公布的晶圓代工業務未來架構方向顯示，預計在2023年使用第2代3奈米製程，2025年使用GAA(閘極全環電晶體技術)產出的2奈米技術來量產晶片，並指出，最晚將在2026年時，晶圓代工產能要再增近1倍左右。
魏哲家表示，相關細節不願回應太多，但仍肯定台積電的技術與競爭優勢領先同業。魏哲家表示，3奈米量產首年有許多新產品設計定案，預計2021年下半年試產，2022年下半年量產，由於製程上更為複雜，須要採用更多新設備，到時候成本一定比5奈米製程高，預期2023年第一季將明顯貢獻營收，強效版的3奈米製程量產則是預定在3奈米推出一年後。
面對三星2奈米嗆聲超車，魏哲家則是回應，2奈米製程將採用GAA技術，來到2025年，台積電2奈米的電晶體密度以及或是效能，將成為業界在競爭能力上最優秀的技術。至於量產時程，目前還未公布，市場普遍猜測，台積電將在2024年量產，到時候也是英特爾A20製程推出的時間。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：