台積電宣稱2025年其2奈米製程工藝將成為業界最強。(圖/達志影像) 全球晶圓代工龍頭台積電周四(14日)召開法說且公布第三季財報，合併營收新台幣4146.7億元，創歷史新高，毛利率51.3%，貼近財測高標，稅後純益約新台幣 1562.6億元，季增 16.3%，每股盈餘(EPS)為新台幣6.03 元，優於外資預期。在先進製程研發上，面對三星電子日前嗆聲，台積電總裁魏哲家指出，台積電2奈米將成為2025年業界最領先的技術。

台積公司財務長暨發言人黃仁昭指出，台積電第三季營收主要受惠於智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等四大技術平台的需求暢旺，邁入 2021 年第四季，預期市場對於台積電領先業界的 5 奈米製程的強勁需求，將支持台積電的業績成長。

三星電子10月7日在2021年三星晶圓代工論壇表示，準備在2025年搶先台積電量產2奈米製程晶片。三星所公布的晶圓代工業務未來架構方向顯示，預計在2023年使用第2代3奈米製程，2025年使用GAA(閘極全環電晶體技術)產出的2奈米技術來量產晶片，並指出，最晚將在2026年時，晶圓代工產能要再增近1倍左右。

魏哲家表示，相關細節不願回應太多，但仍肯定台積電的技術與競爭優勢領先同業。魏哲家表示，3奈米量產首年有許多新產品設計定案，預計2021年下半年試產，2022年下半年量產，由於製程上更為複雜，須要採用更多新設備，到時候成本一定比5奈米製程高，預期2023年第一季將明顯貢獻營收，強效版的3奈米製程量產則是預定在3奈米推出一年後。

面對三星2奈米嗆聲超車，魏哲家則是回應，2奈米製程將採用GAA技術，來到2025年，台積電2奈米的電晶體密度以及或是效能，將成為業界在競爭能力上最優秀的技術。至於量產時程，目前還未公布，市場普遍猜測，台積電將在2024年量產，到時候也是英特爾A20製程推出的時間。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意