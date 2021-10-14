多數人都有到ATM存款的經驗。不過一名女網友表示，帶著15萬元到ATM進行存款，沒想到機台點鈔時卻只顯示13萬，她嚇得立刻按下「取消交易」，ATM雖然如期退款，但卻少了2萬，令她無助地PO網求助，但多數人都認為，若要存大筆現金，建議臨櫃存款比較保險。
原PO日前於臉書社團《爆料公社》指出，上周六（9日）帶著15萬元現金到超商的ATM存款，豈知，大疊鈔票放進去進行點鈔後，螢幕顯示「現金存款13萬」，她發現有異常，立刻按下取消交易，但吐出的鈔票還是只有13萬。
她只好拿起ATM旁的電話尋求客服協助，但客服人員說「她並沒有溢款」，就在此時超商的店員向她表示，ATM早就故障了，但不知道是誰將故障提醒字條撕除，她心急如焚「請問我的2萬塊去哪了？我都有在家裡點好錢，不可能去ATM前又再點一次吧？誰來幫我」。
貼文曝光後，網友們紛紛表示，「10幾萬不臨櫃存，妳心臟很大顆欸」、「我存錢都會在ATM前面再點一次，有證據比較不會出問題」、「所以我才不這樣存，我都直接跑銀行」、「存萬元以上還是建議去臨櫃比較保險，看過很多類似案例了」、「除非你有數给監視器看，否則都不是機器的錯」。
(時報資訊)
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