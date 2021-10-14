時報-10/14上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)

項目 10/14 10/13 漲跌

一號國際白銀(公斤) 4831 4772 +59

二號國際白銀(公斤) 4816 4757 +59

三號國際白銀(公斤) 4801 4742 +59

鈀粉99.95%(公克) 491 482 +9

銠粉99.95%(公克) 3420 3420 -

釕99.95%(公克) 153 153 -

銥99.95%(公克) 1190 1210 -20

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

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