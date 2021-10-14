【時報記者沈培華台北報導】台積電(2330)看好第4季營收可望持續成長、再創新高，台積公司總裁魏哲家指出，台積電今年美元營收將成長24%，長期毛利率也可望達到50%或更高的目標。
台積電看好第4季營收可望持續成長，將達154億至157億美元，平均季增率為4.5%，符合市場預期，也將再創單季營收新高。台積公司總裁魏哲家指出，台積電全年美元營收將成長24%。
台積電財務副總經理暨財務長黃仁昭表示，第4季營收將約154億至157億美元，以中間值155.5億美元計算，將較第3季成長4.5%。黃仁昭預估，台積電第4季毛利率將達51%至53%，以中間值52%，將較第3季的51.3%再攀升；營業利益率將約39%至41%，將較第3季的41.2%下滑，主要是捐贈BNT疫苗估計將影響營業利益率約1個百分點。他表示，台積電今年全年毛利率將高於50%水準，長期毛利率也可望達到50%或更高的目標。
此外，2021年全年資本支出約300億美元，與上次所提出的數字一致。
台積電總裁魏哲家指出，在領先業界的5奈米製程貢獻下，台積電今年美元營收可望成長24%，並預估台積電2021年及2022年都將維持產能吃緊情況。
(時報資訊)
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