【時報記者王逸芯台北報導】望穿秋水!「Disney+」將於11月12日登陸台灣，台灣大(3045)今日宣布，「Disney+」在台獨家合作電信營運商，台灣大果真盼來這位董事長蔡明忠口中「夢寐以求的合作對象」，總經理林之晨今受訪表示，預計這兩年是台灣OTT進入主流的重要關鍵時間，未來5~10年OTT甚至會發展成家家戶戶都有，希望此刻Disney+的加入，可以推波助瀾。
在全球橫掃1.1億訂戶的超強影音串流平台「Disney+」，將於11月12日登陸台灣，台灣大今(14)日同步宣布成為Disney+在台獨家合作電信營運商，用戶透過台灣大哥大申辦Disney+服務。
台灣大總經理林之晨表示，台灣大為Disney+在台獨家合作電信營運商，台灣大將進一步整合集團旗下優質的電信與家用寬頻服務、搭配長期經營內容、對台灣內容消費者的深度理解，推出最全方位滿足用戶需要、同時對錢包最友善的方案。
不僅是台灣大，像「Disney+」一般的夢幻合作業者，董事長蔡明忠先前就直言，「是夢寐以求的合作對象」。本次的求親，其實包括中華電(2412)等其他電信業都也積極爭取「Disney+」，林之晨受訪時談到，台灣大和洽談半年多將近一年，相關負責主管都有積極討論，彼此間策略、中長期想法都會接近的價值觀和目標。
至於未來是否再把「Disney+」和台灣大其他相關服務綁定，林之晨表示，這方面持續研究中。
台灣大本次獨家搶下「Disney+」在台合作電信營運商，勢必會盡全力讓雙方合作帶來最大效應，市場也關心台灣大會投入多少行銷資源，林之晨表示，之後會看市場反映作調整，如果市場反應好，投入的行銷資源就會相對多，當然，希望可以投入巨大的資源，這樣也顯示出反應很好。
台灣大也預告，11月將推出與Disney+合作專屬的電信資費方案，一個帳號可建立7個使用者、4台裝置同時上線、下載內容至10個裝置。
林之晨談到OTT市場的發展，他認為，台灣的OTT元年應該是Youtube出現的那一年，預計這兩年應該是台灣OTT進入主流的重要關鍵時間，未來5~10年OTT會持續走進家戶，甚至到家家戶戶都有，故Disney+此時的加入，希望可以推波助瀾。
台灣大也認為，根據統計，美國一個家庭有3.7個OTT服務，未來會是這樣的趨勢，所以不擔心Disney+會排擠到myVideo。
(時報資訊)
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