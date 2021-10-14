台灣大哥大14日宣布，台灣大哥大成為Disney+在台獨家合作電信營運商，預定11月12日Disney+正式在台上線提供服務後，推出獨家登台優惠方案。台灣大總經理林之晨透露，未來Disney+將綑綁行動資費及「好速成雙」寬頻上網服務，推出「驚喜價」的Disney+收費。

林之晨透露，雙方洽談半年到一年才促成合作，過程中雙方相關負責主管，包括台灣大哥大董事長蔡明忠在內，都見面討論彼此洽談策略及中長期發展，目標及價值觀接近，因此促成合作。

開張不到兩年，即在全球橫掃1.1億訂戶的超強影音串流平台「Disney+」，將於11月12日重磅登陸台灣，台灣大哥大14日同步宣布成為Disney+在台獨家合作電信營運商，用戶透過台灣大哥大申辦Disney+服務，可暢享迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大品牌超過1,200部電影和16,000集以上強檔影集。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大致力把全球最優質的科技應用與影音娛樂服務，帶給台灣的消費者，為大家 Open Possible、給每一天更精彩的可能。台灣大非常榮幸成為在Disney+在台獨家合作電信營運商。台灣大將進一步整合集團旗下優質的電信與家用寬頻服務、搭配台灣大長期經營的內容、對台灣消費者的深度理解，推出最全方位滿足用戶需要、同時對錢包最友善的方案，讓Disney+ 與台灣大哥大為全台每一個家庭、每一位成員說最棒的故事，藉由迪士尼魔法開始生活的豐富想像。

Disney+平台旗下迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大經典娛樂品牌，提供無與倫比的故事為各年齡層粉絲帶來驚喜，除了耳熟能詳的《冰雪奇緣》、《阿拉丁》、《靈魂急轉彎》、《金牌特務》等知名鉅作外、更有在國外已大獲好評但台灣觀眾還在引頸期盼的原創人氣系列，如漫威電影宇宙《汪達幻視》、《獵鷹與酷寒戰士》與《洛基》、令星戰迷翹首企盼的《曼達洛人》等，片單尚有紀錄片、娛樂節目、音樂劇等多元類型，精采紛陳，預計還將持續擴充在地化內容。

台灣大哥大驚喜預告，11月將推出與Disney+合作專屬的電信資費方案，一個帳號可建立7個使用者、4台裝置同時上線、下載內容至10個裝置，即日起到11月11日，心動的粉絲們可以先上台灣大Disney+活動網站註冊，選擇最期待的迪士尼品牌與內容，分享給朋友，即有機會抽到市價破萬的星際大戰 Force FX光劍，以及美國隊長人偶等多項迪士尼週邊商品。

台灣大創新打造的「5G好速成雙」方案已掀起一波電信與家用寬頻革命，在台灣大引進Disney+後，勢將進一步率先定義最美好的家庭娛樂生活場景。用戶在外使用5G行動上網追《鷹眼》影集，回家再以Wi-Fi 6超飆網、低遲延以智慧電視無縫接軌看結局，並支援4K高畫質串流影音服務，備受觀眾喜愛的英雄鷹眼可躍然出現客廳大屏，影視娛樂享受再推升到新境界。Disney+豐富海量的片庫，即將透過台灣大數位匯流及5G網路服務，精彩流暢呈現給台灣用戶。

(時報資訊)

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