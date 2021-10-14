【時報編譯張朝欽綜合外電報導】電動車市場蓬勃發展中，福斯汽車(Volkswagen)在西歐的電動車市場上越發接近冠軍的位置，根據一項資料顯示，福斯兩款ID車型電動車銷量正逼近特斯拉(Tesla)的Model 3。
雖然汽車產業正受苦於半導體晶片短缺問題，但是似乎不影響電動車銷售情形。據電動車專家Schmidt汽車研究的最新數據，18個國家在內西歐市場，今年1~8月的純電動車新車註冊數量來到64.4萬輛，插電式混合動力車來到68.1萬輛，兩者皆較去年同期增加了1倍多，超過翻倍。
而西歐最大市場德國，前8月純電動車銷量更年增1.6倍，來到20萬3040輛，插電式也增1.5倍，來到21.8萬輛。英國目前是歐洲第二大純電動車市場，法國則是第二大插電式混合動力車市場；但英法在兩種電動車的銷量皆低於10萬輛。
特斯拉的Model 3仍是西歐最暢銷的單一車款，共賣出約7.45萬輛。而福斯最新推出的平價車款ID.3為第二暢銷車款，賣出4.4萬輛；但是福斯的休旅車ID.4仍然給力，前8月也賣出3.3萬輛，兩個車款加總已經超越Model 3。
因此在福斯與特斯拉在西歐市場的較量中，福斯已經稍微領先。
(時報資訊)
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