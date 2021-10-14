【時報-台北電】14日三大指數開盤漲跌不一，隨後走勢震盪，創業板指較為強勢，工業母機、機場航運板塊大幅拉升，教育股持續走強，影視、旅遊板塊走高，電力、燃氣、煤炭等週期板塊探底回升；醫療、醫美概念股下挫，白酒、食品加工等大消費板塊集體回檔。
午後指數窄幅盤整。儲能概念股掀起漲停潮，有色金屬、風電板塊活躍，收盤看來，工業母機、機場航運、貴金屬板塊漲幅居前，醫療、醫美、養雞板塊跌幅居前。
今日滬指收盤報3558.28點，跌0.10%，成交額為3775億元；深成指報14341.38點，跌0.08%，成交額為4833億元；創指報3215.74點，漲0.17%，成交額為1780億元。量能萎縮明顯，兩市成交僅8600億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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