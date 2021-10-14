【時報記者沈培華台北報導】台積電(2330)於上季法說會表示日本晶圓廠處於盡職調查階段，今日法說會正式拍板決定赴日本投資設立晶圓製造廠，預計2022年開始建廠，初步規劃將於2024年量產，以22奈米至28奈米特殊製程為主。

台積電今天下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家會中宣布日本建廠計畫。他表示，台積電將在日本設晶圓製造廠，將以22奈米至28奈米的特殊製程為主。日本晶圓廠預計2022年啟動建廠計畫，將於2024年量產。

台積公司總裁魏哲家今表示，全球擴展主要考量客戶需求以及經濟考量等，將使台積電能夠接觸全球人才，更能滿足客戶需求，從投資中獲取適當的報酬，並為股東帶來長期的獲利成長。日本晶圓廠會獲得當地政府的補助金，但不考慮與日本政府合資。

台積電於7月份法說會時表示，日本晶圓廠處於盡職調查階段。針對日本設廠成本問題，台積電董事長劉德音於7月26日舉行的股東會上表示，確實日本成本比台灣高很多，但客戶有需求，可以直接跟客戶溝通，客戶也很支持，願意幫助克服這樣的問題，等做完盡職調查後，預期日本貢獻能打平成本的差別，讓股東有平穩的獲利。

(時報資訊)

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