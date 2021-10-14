【時報編輯葉時安綜合報導】美企財報喜訊，科技股撐腰下，周三美股反彈戲碼。周四台股開高在16392.51點，上漲44.52點，台積電下午法說會，資金預先卡位，電子權值士氣凝聚，貨櫃三雄重振航海權，帶動指數大漲最高來到16519.96點，上漲171.97點，一度站回16400、16500點、5日線，惟面臨10日線壓力，盤中追價無力而拉回平盤至16347.88點，塑化回檔，電子臨近中午重新振作使台股二度攻勢，航運、百貨撐盤，站回16400，但最後一盤晶圓雙雄等電子以及金融股下殺，16400整數關、5日線無功而返，仍終結日K線連3黑，終場台股收漲39.29點或0.24%，報16387.28點，成交金額2567.86億元。
台股周三ADR部分，台積電ADR收漲0.71%，日月光投控ADR也上漲0.15%，聯電ADR則下跌1.74%。權值王台積電(2330)法說會周四下午登場，台積電跳空開高8元達579元，強勢站回年線及5日線關卡，市值也攀高15兆元之上、達15.01兆元，然盤中熄火、尾盤再拉低，收漲2元或0.35%，報573元，5日、10日線以及15兆元市值得而復失，仍穩住年線；晶圓雙雄的聯電(2303)同樣開高後繼無力，收漲0.53%至56.7元，仍穩住半年線。聯發科(2454)則率先翻黑，挾利多連發，卻創5月中來新低價，最低來到839元重挫23元，收跌2.55%至840元，摜破所有均線，台達電(2308)也跌4.46%；而擁電動車題材的鴻海(2317)收漲近1%至106.5元，車用的智伸科(4551)也穩揚，南亞科(2408)、日月光投控(3711)和面板雙雄友達(2409)、群創(3481)亦走勢堅挺。
高價股部分，股王矽力-KY(6415)收漲逾2%，再劍指4000元關，股后信驊(5274)、力旺(3529)均收跌逾2%，兩股相差220元，大立光(3008)亦跌3.9%，再失守2000元關，收最低點1970元跌80元，雖未破日前盤中低點1960元，但收盤則是2016年1月25日來首見跌破2千元大關，台股2千元俱樂部僅剩上述三檔。千金股的旭隼(6409)、祥碩(5269)則上揚2%以上。
塑化股回檔修正，塑膠、化工、油電燃氣跌逾1%最劇，華夏(1305)、台聚(1304)、亞聚(1308)遭空軍猛烈攻擊、跌幅4%以上。觀光、水泥、資訊服務、通信網路、電子零件也皆跌逾0.5%，金融小跌0.05%。上市類指漲幅第一由富邦媒(8454)漲停領軍的百貨股，富邦媒營收可期，獲外資喊高價，百貨收漲3.95%，玻陶、航運、電纜也漲超過2%，其中航運股盤中翻紅上衝穩局，裕民(2606)、中航(2612)、新興(2605)雖遭BDI指數頹勢拖累，航海王仍不遜色，貨櫃三雄拉風，萬海(2615)漲逾6%、陽明(2609)漲逾4%、長榮(2603)漲逾2.5%，台驊投控(2636)更衝上漲停，航運成交比重微升至26.29%，電子成交比重微降至46.23%。生醫類指收漲1.43%排第五，其中藥華藥(6446)、高端疫苗(6547)各擁題材，雙雙飆上漲停，晶碩(6491)、寶齡富錦(1760)、亞諾法(4133)也漲逾半根漲停板。
半導體族群成交比重微降至27.52%，外資送2字頭目標價的新唐(4919)仍翻黑收跌2.07%，華邦電(2344)、南亞科(2408)負面消息鈍化，雙雙彈升漲逾4%；外資喊買的瑞昱(2379)以及MOSFET的富鼎(8261)也強勢挺多方。傳iPhone13大減產，外資不認同，概念股陰晴不一，玉晶光(3406)、國巨(2327) 台虹(8039)、台光電(2383)、臻鼎-KY(4958)、可成(2474)、欣興(3037)、頎邦(6147)力挺多方；揚明光(3504)跌停，和碩(4938)、晶技(3042)、鴻準(2354)、美律(2439)、晶技(3042)、景碩(3189)、新普(6121)、台郡(6269)則相對無光。
今日外資(不含外資自營商)買超34.2961億元，投信買超5.1026億元，自營商賣超8.3808億元，三大法人買超31.01億元。外資止步連3賣超，10月仍賣超956.46億元，今年來賣超6007.83億元。均線全面下彎呈現空頭排列格局，在沒有攻擊量下，指數彈升後隨即回落，但逢低也有投信、政府基金等特定買盤承接，16300點暫時有守。摩爾投顧分析師林漢偉表示，法說會後台積電有機會補漲，在下周20日台指期結算前，台股有機會緩步墊高。
資深分析師許博傑表示，在跌深反彈股止跌訊號未出，強勢股與投機股走勢又不強下，指數處於「空頭循環」階段，要解除空頭格局，只有大跌破年線，在破底翻前，建議投資人以「現金為王」。
台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，通膨是目前影響股市最大的變數，可能導致美國聯準會(Fed)提前升息，加速資金撤出新興市場。台股持續量縮，產業面幾乎無額外利多，預估大盤震盪區間在16000點至17600點。短線留意半導體產業庫存金額升高，後續10月至明年2月各國銷售旺季表現，若銷售數據不佳，恐進入庫存修正，不排除台股有破底變數。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：