市場研究機構IDC發表最新報告顯示，2021年上半年大陸智慧家居設備市場出貨量約1億台，年增13.7％。2021全年出貨量預計為2.3億台，年增14.6％。
陸媒藍鯨TMT報導，IDC報告預計，未來五年大陸智慧家居設備市場出貨量將以21.4％的複合增長率持續增長，2025年市場出貨量將接近5.4億台，全屋智慧解決方案在消費市場的推廣，將成為市場增長的重要動力之一。
IDC中國高級分析師劉雲認為，大陸全屋智慧家居解決方案市場尚處於發展初期，增長空間廣闊，將為智慧家居市場發展創造更多機會。目前多類廠商爭相布局此一領域，但在拓展市占率的同時，廠商應明確發展路線，打造自身競爭優勢，為智慧化、服務化發展奠定基礎。
(時報資訊)
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