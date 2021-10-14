市場研究機構IDC發表最新報告顯示，2021年上半年大陸智慧家居設備市場出貨量約1億台，年增13.7％。2021全年出貨量預計為2.3億台，年增14.6％。

陸媒藍鯨TMT報導，IDC報告預計，未來五年大陸智慧家居設備市場出貨量將以21.4％的複合增長率持續增長，2025年市場出貨量將接近5.4億台，全屋智慧解決方案在消費市場的推廣，將成為市場增長的重要動力之一。

IDC中國高級分析師劉雲認為，大陸全屋智慧家居解決方案市場尚處於發展初期，增長空間廣闊，將為智慧家居市場發展創造更多機會。目前多類廠商爭相布局此一領域，但在拓展市占率的同時，廠商應明確發展路線，打造自身競爭優勢，為智慧化、服務化發展奠定基礎。

(時報資訊)

#IDC #智慧家居 #出貨量

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
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S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
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費半指數
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05:15
日經225
28550.93 +410.65(1.46%)
14:15
南韓KOSPI
2988.64 +44.23(1.50%)
17:03
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3558.28 -3.48(0.10%)
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深圳成指
14341.38 -11.70(0.08%)
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英國FTSE
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法國CAC
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德國DAX
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18:31

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