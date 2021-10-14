【時報記者郭鴻慧台北報導】巨生醫(6827)今日下午舉行興櫃前法說會，規畫將在10月19日登錄興櫃，公司成立在2014年，是由工研院奈米國家計畫衍生的奈米藥物開發平台新創公司，以奈米微粒及奈米微胞核心技術，專注開發利基奈米藥物的新藥生力軍。

巨生醫董事長蔣為峰過去曾投資生華科、台康生技等，對生技新藥產業相當熟稔，總經理王先知曾擔任工研院材化所副所長及奈米國家型計畫奈米生醫領域召集人，巨生醫公司法人董事包括漢通創投(國發基金)、中國化學製藥及允成投資(中橡集團)等，另主要法人股東如工研院創新工業技術、和鼎及兆豐銀行等。

巨生醫公司總經理王先知表示，公司是專注奈米藥物與劑型開發的新創公司，已成功運用奈米藥物平台開發新藥，完成多項臨床前期的開發，主要擁有兩個奈米技術平台-奈米微粒及奈米微胞。其中奈米微粒技轉自工研院所研發的氧化鐵奈米微粒(IOP)，運用此二項技術平台，已有兩項產品分別完成臨床IIa期及臨床II期試驗收案，其中前者MPB-1514缺鐵性貧血鐵劑補充劑是目前市面唯一非醣類製作的注射型鐵劑，並且在更低的劑量下即達到治療標的；後者MPB-1523非重金屬製成針對檢測肝細胞癌的MRI顯影劑，避免了Gd重金屬沈積與引發腎病變的疑慮。

巨生醫在產業鏈定位為開發前臨床試驗與早期人體臨床試驗階段的加值，藥物量產則委託專業原料藥與製劑GMP廠製造，提供臨床試驗實驗藥品來源，藉由臨床試驗證實藥物療效後，積極尋求國內或國際性藥廠共同開發或授權，屬輕裝備公司，產品在完成臨床工作後，與策略夥伴共同開發市場，以對外進行產品授權與技術開發為公司初期獲利模式。

巨生醫開發的奈米微粒藥物關鍵技術有其門檻，為了讓不溶於水的奈米氧化鐵溶於水，首先必須讓奈米粒子的外層成為親水性，先將聚乙二醇(PEG)分子經末端官能基改質後，再以共價鍵結的方式將改質後的PEG鍵結至氧化鐵奈米微粒表面，形成單層PEG包覆之氧化鐵奈米微粒，除了擁有超過20件專利技術外，相關製程還需要考量控制每批次奈米粒子的大小一致、不會聚集沉澱等技術門檻。另外奈米微粒尚有MRI顯影劑-淋巴結轉移診斷的臨床應用，正在規畫臨床II期試驗中，MRI顯影劑-應用於幹細胞治療及免疫細胞治療的體內追蹤正與美國史丹福大學合作開發中，磁熱療法也正在與國內大學積極合作開發，IOP可望成為一藥多用的創新藥物。

(時報資訊)