2017年台股開始實施當沖降稅制度，成功帶起台股熱度，加上近兩年行情熱絡，吸引不少年輕人投入股市。然而，水能載舟亦能覆舟，有網友初入股市就在朋友慫恿下開始當沖，沒想到不到半年就慘賠超過10萬，毅然選擇退出，改以存股為主，沒想到7個月後，他再透露自己的心境，直說輕鬆不少，壓力也沒有以前大。原Po一來一往的反差，引起網友們熱烈討論。
該名網友在PTT論壇上以「當沖畢業7個月後的現在」為題發文，分享自己戒掉當沖後的投資方式，目前透過定期定額與逢低買進兩種方式存股，「定期定額主要在0056、0050、開發金及國票金，另外00888、00878及00896則是每月1000至2000去見綠就小買零股，之後就是期望每月配息。」
成功擺脫當沖帶來的負面影響，原Po透露自己的心情轉折，「操盤壓力沒有之前那麼大，每天想到就看一下的那種感覺淡掉了，另類的畢業快樂感覺，心中寬鬆不少。」
由於原Po曾在3月份發文透露，初入股市就因當沖慘賠超過10萬，爾後決定洗心革面改以存股為主，沒想到7個月過去，他再曝光現況真的「改邪歸正」，引起網友們熱烈討論。
不少人鼓勵他維持現有操作模式，會比當沖來得穩定，「買好睡的股票，開心就好」、「聰明的選擇」、「不是股神就乖乖被動存股就好，心態正確」、「生活回歸正常蠻重要的，找到自己喜歡的節奏生活才是真的」、「恭喜回到正途，祝賺大錢」、「做交易的前提之一就是要能睏霸。」
此外有資深老手給他建議，認為原Po還是要注意ETF成分股的動態，存股也要懂得避險，「空頭市場子彈再衡量著用，總會有買到反轉那天的」、「既然有0050又有多家金融股，高股息就免了吧」、「0056、0050別亂接啊，成分股一堆空頭」、「ETF還是要注意風險，繼續加油」、「心態保持好才是最重要的，加油啦。」
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