【時報記者沈培華台北報導】台積電(2330)對第四季看法持續樂觀，預期在5奈米製程的強勁需求帶動下，公司2021年第四季合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，平均季增率約4.5%，亦將再創新高。
台積公司財務長暨發言人黃仁昭表示，台積公司第三季的營收主要受惠於來自智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等四大技術平台的需求暢旺，邁入2021年第四季，預期市場對於台積公司領先業界的5奈米製程的強勁需求，將支持公司的業績成長。
根據對當前業務狀況的評估，台積公司2021年第四季的業績展望為：合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，季增率在3.5~5.5%之間，平均季增率約4.5%；若以新台幣28元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於51%到53%之間；營業利益率預計介於39%到41%之間。上述業績展望包含台積公司捐贈疫苗的相關支出，其對第四季的營業利益率產生約1個百分點的影響。
以新台幣營收來看，台積電第四季合併營收約在4312億元至4396億元，再創新高，季增率約在4~6%之間。
台積公司今（14）日公佈2021年第三季財報，單季營收4,146.7億元，季增11.4%、年增16.3%%且再創新高；毛利率回升至51.3%達預期的高標，比第二季的50.04%提升，單季獲利同創新高，稅後純益約1,562.6億元，季增16.3%，每股盈餘為6.03元。
台積電2021年前三季業績同步再創新高，營收1.14兆元，年增17.5%，平均毛利率51.2%，較去年同期下滑約1.6個百分點；稅後淨利4303.08億元，年增14.7%，每股純益16.59元。
(時報資訊)
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