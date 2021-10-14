外媒13日報導，俄羅斯總統普丁在俄羅斯能源周期間發表講話時表示，俄羅斯和中國雙邊貿易額2021年前9個月已超過1,000億美元，2021年全年的數字有望達到歷史新高。

俄羅斯衛星通訊社報導，普丁指出，中國是俄羅斯最大的經貿夥伴，在世界經濟衰退之際俄中貿易額不降反增，2021年前9個月已超過1,000億美元，這是很好的數字。2021年完全可以刷新紀錄，從這個意義上來說，中國是俄羅斯最可靠的夥伴國。

據中國海關統計，俄中貿易額2018年首次突破千萬美元大關，2019年年增3.4％至1,107.9億美元。受到新冠疫情影響，2020年俄中貿易額為1,077.6億美元，年減2.9％。

另一方面，普丁表示，天然氣作為最環保的過渡燃料，未來作用將會增大。到2035年，俄羅斯液化天然氣產量預計將增加至每年1.4億噸，占全球市場的20％。

(時報資訊)

#中俄 #貿易

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