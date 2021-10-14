大陸快遞業龍頭順豐控股14日公告，控股子公司順豐同城實業赴港交所上市案，13日獲得大陸證監會核准。截至14日下午2時52分，順豐控股A股股價下跌3.21％至人民幣（下同）66.01元，總市值為3,007.71億元。

新浪財經報導，大陸證監會出具的「關於核准杭州順豐同城實業股份有限公司發行境外上市外資股及境內未上市股份到境外上市的批復」內容顯示，核准順豐同城實業發行不超過2.3億股境外上市外資股，每股面值為1元，全部為普通股。在完成此次發行後，順豐同城實業可到港交所主板上市。

另一方面，順豐控股12日晚間公告，預計2021年前三季淨利為17.6億～18.6億元，年減67％～69％。其中第三季部分，預估淨利為10億～11億元，年減40％～46％。市場分析，雖然第三季與前兩季相比整體盈利水準回升，但與2020年同期相比仍有較大差距。

(時報資訊)