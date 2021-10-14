【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)全球發表會今舉行媒體聯訪，宏碁董事長陳俊聖再度以高EQ、高IQ詮釋宏碁年度新品。今年原應在柏林舉行的發表，因為疫情改為在13日晚線上發表新品，今天則是舉行實體記者會。宏碁今年的產品重點以抗菌和環保為主軸。陳俊聖表示，新推出的環保筆電，市場反應Overwarming，抗菌和環保材質也顯現了系統公司在材料上的用心和改變。宏碁已經由減低耗能進一步轉入將ESG環保轉變為事業。綠色事業讓世界更為環保，落實真正的循環經濟。

陳俊聖表示，目前長短料情況持續，短時間沒有改善。沒改善因素之一，是電動車的應用搶了半導體的料，並建立庫存，汽車產業排擠了其他產業的半導體需求，明年首季是觀察重點。至於大陸缺電，是所有產業都遇到，對宏碁而言沒有直接影響，但間接是有影響。

陳俊聖表示，今年原料和運送成本增加，過去亞洲船運到美國只要2周，現在6~8周，上貨和港外等的時間拉長，貨櫃掉到海中也遇到過。至於產品的售價，目前宏碁並沒有調高產品價格，只是PROMOTE少一點，但今年宏碁的ASP是成長的，只是並非透過漲價。

陳俊聖也對通膨的危機表達憂心，他表示，現在不是需求決定生產，而是供給面決定，而且會持續很長一段時間。通膨的四大順序會陸續反應在，股市、地產、大眾物資、消費性產品。筆電是屬於消費性商品。

今天媒體相互爭搶拍攝角度而發生爭執，陳俊聖立即以高EQ分別給發生衝突的媒體Special Pose化解爭執。

(時報資訊)

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