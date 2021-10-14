經濟合作暨發展組織（OECD）於日前公布包容性架構之國際稅制改革方案已達成共識，截至2021年9月止，原先參與的140個稅收管轄國家及地區，已有136個支持，包括美國、新加坡、中國大陸、印度等，尤其是愛沙尼亞、愛爾蘭、匈牙利轉向支持，更有助於推動全球最低稅負制與超額利潤分配，預計2023年生效。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部會計師洪于婷14日表示，由於數位經濟及網路環境變遷之關係，過去的稅務法規已逐漸不合時宜，該稅務改革方案「二大支柱」顛覆了過去五十年國際租稅以常設機構概念建構之課稅框架。

所謂「常設機構」係指跨國企業在各國建立一個經常性之營業場所或據點，透過此場所或據點進行營運。而新冠肺炎疫情使各國更加倚賴數位化商業行為，也更容易凝聚稅改共識，以期盡速改善因數位化之商業行為帶來之稅負不公平競爭，並提高稅負確定性，建立有效稅務爭議解決機制。

第一支柱聚焦近年數位經濟時代衍生之課稅議題，提出對大型跨國企業新關聯性（nexus）及公式化利潤配置（profit allocation）之新課稅權（Amount A）及對一般企業於消費者所在國內進行基本行銷及配銷活動之常規交易利潤（Amount B）；而第二支柱為年營收7.5億歐元以上企業適用全球最低稅負制15％。

第一支柱著眼於高營業收入（全球合併年營業收入超過200億歐元）及高利潤（超過10％）之大型跨國企業利潤重分配予消費者國，而第二支柱則以全球合併年營業收入超過7.5億歐元之跨國企業為對象，要求跨國企業整體最低有效稅率為15％。兩個從不同角度切入數位經濟之課稅基礎，卻又彼此互補對方之不足。

洪于婷指出，針對全球合併年營業收入超過200億歐元（該門檻將視情況調整於2030年降低至100億歐元）之跨國企業，若其利潤率超過10％，將成為第一支柱之適用對象。將就其超過利潤率10％部分（即超額利潤）的25％重新分配予終端市場之租稅管轄區（貨物或服務之消費地）進行課稅。

未來透過第一支柱，全球每年約有1,250億美元之稅收將由跨國企業之母國重分配到消費者國，而開發中國家相較於已開發國家將更受惠於稅收之重分配。

當這些大型跨國企業在該消費國產生符合第一支柱「關聯性」收入門檻之國家有權能取得此超額利潤之課稅權，即該跨國企業在國民生產毛額（GDP）超過400億歐元之消費者國家產生年收入超過100萬歐元或在國民生產毛額小於400億歐元之消費者國家產生年收入超過25萬歐元，則達到「關聯性」收入門檻。以台灣為例，2020年GDP為6,690億美元（約當5,686億歐元），若這些大型跨國企業在台年收入超過100萬歐元（約新台幣3,200萬元），則達到「關聯性」收入門檻，台灣將有權獲配部分利潤。

根據包容性架構成員國之共識，二大支柱主要政策將於2023年生效，但由於第一支柱的實行涉及多邊公約協商，而各租稅管轄區隨後亦需依其國內法程序取得批准，故是否能如期施行，仍視磋商情形而定。而台灣現階段並無與各國簽署多邊公約，且與美國及中國大陸主要超大型集團總部所在國家目前未簽訂租稅協定或租稅協定尚未生效，如何依據第一支柱取得分配稅源上，仍存有制度架構或操作技術層面上的障礙需加以克服。

洪于婷指出，台灣雖非多邊公約簽署國，現有生效租稅協定多為早年簽署，且有別於其他地區採常設機構課稅原則，台灣所得稅法是以來源所得課稅，然而未來也有可能跟進並提出修法，企業需謹慎看待。

台灣針對跨境電商業者已依OECD規範於2017年5月修正營業稅相關規定，同時，亦將營業稅電子勞務之定義納入所得稅法及來源所得認定原則，但不同於跨境電商銷售電子勞務予台灣地區個人之年收入超過新台幣48萬元之營業稅課稅門檻，跨境電商於所得稅之課稅目前並無免稅門檻，惟可透過淨利率及貢獻度申請或租稅協定營業利潤免稅降低所得稅稅負。

但各國既有數位服務稅或類似法規將被第一支柱所取代，勤業眾信指出，台灣未來可朝向調整現行所得稅課稅制度或另訂新法加以解決。

勤業眾信建議，企業應持續關注國際對數位經濟課稅發展趨勢，重新檢視並評估集團架構、交易模式及利潤分配等，以便提早因應新制衝擊。

(時報資訊)