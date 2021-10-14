鴻海科技集團（2317）攜手遠傳、VMware今（14）日共同宣布啟動「虎躍雲數據中心建置專案」，三方將攜手在鴻海土城總部的虎躍廠建立數據主中心，同時在鴻海內湖大樓設置邊緣雲端，透過建置高效能、高穩定的數據中心，實現資源集中控管、彈性調整與雲端快速部署的優勢。未來以虎躍雲數據中心為核心，串連集團全球布局，透過資訊流的IT升級轉型，加速集團F2.0數位轉型的腳步。

「虎躍雲數據中心建置專案」將由遠傳電信團隊提供雲數據中心及數位轉型的經驗，協助鴻海建立雲數據中心及運維架構。同時VMware專家顧問團隊協助規劃鴻海Logical Cloud全球頂層設計框架，引進軟體定義數據中心（SDDC）方案。遠傳與VMware團隊將和鴻海新世代雲資源管理及運維單位，逐步在不同地域、廠區建置Edge Computing，建立鴻海全球雲平台服務體系。鴻海也將藉此專案淘汰老舊設備，整合並提升資源有效使用率，達到節能減碳等多重效益。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海集團朝F2.0數位轉型階段的核心就是軟體驅動的鴻海，在數位體驗、智能決策、運營效益三個領域，藉由新技術的投入，提升和轉變鴻海的數位能力，進而變為數位的鴻海。因應F2.0的技術發展布局，鴻海開啟了『虎躍雲數據中心建置專案』，這是集團數位轉型大幅躍升的重要里程碑，未來對於集團各事業發展、資源的管理調度，將有更高的視野與彈性度。透過集團雲數據中心的建置，滿足各事業體發展過程中的各項數位需求，也能充分優化整合集團資源。相信有了遠傳札實的在地雲經驗和VMware原廠的支持，此次合作對鴻海的數位轉型可謂如虎添翼。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳以「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」結合電信本業的資訊、通訊科技強項，由內而外帶動企業轉型，遠傳延伸自身數位轉型的實戰經驗，將內部IT資源服務化，以豐富的雲端維運管理經驗與自行開發的敏捷式管理平台，打造具有資源集中控管、彈性調整等優勢的數據中心，提供鴻海集團位於台灣的關係企業、子公司專屬私有雲，建構全方位資訊戰情中心，實現IT營運管理最佳化。

VMware台灣總經理陳學智表示，隨著數位轉型的加速，整體行業對雲端運算的策略，應該要從『雲優先』（cloud-first）逐漸轉移至『雲智慧』（cloud-smart），即是透過VMware Cloud Foundation（VCF）甚或是近日在VMworld2021宣布的最新跨雲服務VMware Cross-Cloud Service，以協助企業降低維運、管理的複雜度，同時提升遷移、開發的效率，打造更快速、更智慧的雲端路徑。VMware計畫以VCF為鴻海虎躍雲數據中心打造雲端基礎架構，讓龐大的集團能受惠於多雲服務的彈性擴充、靈活開發、節約成本等優勢，在全球產業急速轉變的此時，能專注於業務發展並維持高效創新的能力。

鴻海身為全球電子製造業的龍頭，全球有137個廠區，版圖橫跨24個國家地區，季節高峰期員工數達120萬名，自宣布推動F2.0數位轉型以來，持續不斷精進集團運營及製造領域，以期為全球製造業提供數位化典範，將自身轉型經驗推廣到整個供應鏈生態圈。2021年9月世界經濟論壇（World Economic Forum）公布了最新一批燈塔工廠名單。鴻海鄭州廠區及武漢廠區雙雙入選，這也是集團繼深圳、成都廠區之後，再次有新廠區上榜；近日台灣首屆「數位轉型鼎革獎」中，也以「系統級全覆蓋無憂智能燈塔工廠」，獲智慧製造轉型獎首獎。

(時報資訊)

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