歐買尬（3687）旗下《歐付寶行動支付APP》打入銀行跨行轉帳市場，為營運增加新動能，因響應7月通過的電子支付管理條例開放電子支付機構可跨機構，《歐付寶行動支付APP》提供最方便好用的手機號碼轉帳服務，並宣布即日起全體會員自即日起轉帳均免手續費。

根據金管會8月最新的電子支付統計資料顯示，最多人使用的「儲值」功能，合計金額已高達139.8億元，因應電支條例上路，過去帳戶間款項轉移的「轉帳」業務也正式更名為「國內外小額匯兌」，總體金額也有望自8月的56.28億持續向上攀升，開放跨機構互轉，能補足電支平台服務的不全，讓更多人願意使用電子支付而非現金交易，把市場的餅越做越大。

歐付寶董事長林一泓表示，電子支付管理條例經過一年多的討論、研擬，於今年7月1日正式生效，新條例中最重要的其中一項就是開放了電子支付機構可承作國內外小額匯兌業務，除不同電支機構可相互轉帳外，也可轉帳到銀行帳戶，可說是電子支付進程中的重大變革。財金公司於10月釋出完整規格後，歐付寶積極配合成為第一批上線業者，並強化APP功能，配合使用者情境設計，調整出符合人性的產品，提供全體會員以註冊手機號碼即可轉帳的服務。

林一泓表示，電子支付申請時一定需要實名及手機號碼驗證，再加上電支機構轉帳邏輯和銀行相同，因此針對此次調整《歐付寶行動支付APP》團隊參考民眾過去常用的轉帳方式及使用情境，開出透過手機號碼即可轉帳的便利模式，轉帳人只需透過歐付寶專屬機構代碼「397」加手機號碼作為帳號，便可直接轉帳通過兩項金融驗證歐付寶的個人白金會員，有別於過去轉帳一定要使用ATM或APP操作，有時更甚至要轉跳多個畫面才能完成的繁瑣步驟，真的方便許多。

對於《歐付寶行動支付APP》的展望，林一泓進一步說明，歐付寶未來將持續配合政府打造數位支付環境的決心，共同推動行動支付普及，本月也加入政府振興五倍券、好食券等政策的行列，協助促進產業繁榮，更結合台灣品牌暨跨境電子商務協會會員，例如戀家小舖、OBIS家具、快車肉乾等等，提供優惠折扣碼讓會員使用增加會員消費機會及電子支付使用的流通性。未來歐付寶將持續努力，投入國內外小額匯兌及提供小型營業人的電子發票需求，並與戰略級策略夥伴一同打造嶄新的支付環境。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意