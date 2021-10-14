全球股市近來震盪劇烈，原因無他，高漲的通膨壓力，正是第4季所有投資人的心頭大患，萬寶投顧總經理蔡明彰分析，這次通膨的性質，不同於上半年通貨再膨脹，現在得擔心演變成停滯性通膨，示警暫避消費性電子，僅航運族群有望成為大通膨時代下的贏家。
蔡明彰分析，雖通膨都會造成價格上漲，但上半年主要由需求拉動，歐美加速施打疫苗後，報復性消費導致物價上漲，因此有利股市表現；現在卻是供給收縮造成原油、天然氣、煤炭產量不足，使經濟成長停滯，當然威脅股市。
同時，通膨也存在預期心理，以台灣為例，今年GDP成長率挑戰6％，經濟果實背後要付出的代價，包括明年基本工資大漲5.2％、軍公教可能調薪4％，物價豈能不漲，強烈的預期心理也反映在台股上。
股市波動性大、類股走勢分歧，若這波發展成停滯性通膨，投資人最關注3個問題，包含美國Fed（聯準會）為首的各國央行何時收緊資金？企業增加的成本如何轉嫁？民眾的消費支出受到怎樣排擠？
蔡明彰認為，第1個問題的答案決定台股大盤底部，第2、3題則決定選股。跡象顯示Fed將在11月2日縮減QE，而11月14日截止公告第3季財報，預期11月中旬台股有機會出現中期底部。
加權指數自高點18034點以來下跌10.4％，代表散戶籌碼的融資餘額，也自2999億元到10月12日僅剩2488億元，減幅17％，按過往經驗顯示，凡融資減幅大於大盤跌幅逾5％，台股就落底了，若未來融資續減，底部雖不中亦不遠。
他還以蘋果iPhone 13出貨量意外大降千萬支為例，表面上是晶片供應短缺，但也受通膨排擠影響；而9月電視面板大跌30％，創史上最大紀錄，研調機構TrendForce也示警明年記憶體供過於求，先前當紅炸子雞的MCU微控制器，則傳第4季客戶追貨力道趨緩，被動元件展望也偏保守，一連串雜音都指向消費電子產業，成台股短線壓抑的來源。
鑑於身處產業中上游的個股較能轉嫁成本，未來選股盡量往上游走，蔡明彰預料，消費電子自去年下半年以來的產品漲價風潮，將畫下休止符，而隨通膨逐漸傳導到民眾的食衣住行，恐排擠消費電子支出，宜減持相關投資比重。
他也指出，在這次停滯性通膨中最值得注意的2大族群。首先是比台積電更貼近消費端的台塑四寶，前3季賺進1949億元，年增553％，大陸限電使PVC不斷刷新天價，化石燃料大漲，也使太陽能替代需求增加而推升EVA報價，換言之，台塑何時做頭下跌，將是一大票消費電子股的喘息時刻。
這波漲最兇的煤炭，也是限電導火線，為保冬季穩定供電，陸政府下令內蒙古全力生產動力煤，但另一個產煤重鎮山西因暴雨而關閉20座礦場，煤炭價格第4季難如第3季大漲，但囤積搶貨心理有增無減，此時非產煤的股票大漲，而是載運煤炭的散裝輪。
且和貨櫃反映貿易不同，散裝反映基礎建設及民生需求，與通膨高度相關，特別是在物價續漲、消費者囤貨時，印證全球大通膨來臨，散裝輪才是航運老大。
尤其近來農產品蠢動，蔡明彰建議，可注意巴拿馬型、輕便型的慧洋-KY、四維航。其中，慧洋-KY上半年EPS3.3元，第3季估3.5元，全年上看10元；四維航上半年EPS1.92元，第3季估2.7元，全年7元，兩者不僅9月營收都創高，本益比也不到7倍，第3季EPS都有賺逾整個上半年的實力。
※免責聲明：本文所提及之股票，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。
(時報資訊)
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